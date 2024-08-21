Akçakoca\'da Sıcak Havada Denize Akın

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

Yaz tatilini ilçede geçiren ziyaretçiler, denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasındaki ilçe, 38 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle yerli turistlerin yazın en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.