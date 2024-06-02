Akçakoca\'da Sıcaktan Bunalanlar Denize Akın Etti

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da 35 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu tatilini geçirmek için ilçeye gelenler, denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

Bazı vatandaşlar ise park ve mesire alanları ile çay bahçeleri ve kafelerde aileleriyle vakit geçirdi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ilçe, 38 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle yerli turistlerin yaz mevsiminde en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.