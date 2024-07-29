Akçakoca'da site sakini haşemayla havuza giremedi, site yöneticisi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçakoca'da site sakini haşemayla havuza giremedi, site yöneticisi gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir site sakini, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulundu. Bunun üzerine site yöneticisi ve görevlisi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında, site yöneticisi ve görevlisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alındı.

29.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da site sakini haşemayla havuza giremedi, site yöneticisi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
09:00 Felaketi yaşayan bölgede en zor gece Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
08:37 Erdoğan’dan adı Beşiktaş’la anılan Emirhan Topçu’nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:24:58. #1.12#
SON DAKİKA: Akçakoca'da site sakini haşemayla havuza giremedi, site yöneticisi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement