Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Davutağa köyündeki bir müstakil evde elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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