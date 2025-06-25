Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü çöplük alanında çıkan yangına ihbar sonucu itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Jandarma yangın hakkında soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoyun Köyü'nde Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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