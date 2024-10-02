AKCOAT'tan Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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AKCOAT'tan Sokak Hayvanlarına Destek

AKCOAT\'tan Sokak Hayvanlarına Destek

AKCOAT, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde atık paletlerden köpek kulübeleri üreterek 50 köpeğe yuva sağladı.

02.10.2024 16:46
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AKCOAT, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak amacıyla fabrikadaki atık paletleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında köpek kulübelerine dönüştürdü. 50 köpeğe yuva imkanı sağlayacak kulübeler, Hendek Belediyesi hayvan barınağına bağışlandı.

Faaliyet gösterdiği bölgede sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık yaratmayı ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefleyen Akcoat, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir projeye imza attı. 2023 yılında başlattığı 'Barınaklara Mama Kampanyası' projesinin ardından hayata geçirilen 'Sokak Hayvanlarına Yuva Oluyoruz' projesiyle fabrikada ömrünü tamamlamış paletler, Akcoat çalışanlarının ellerinde barınak hayvanlarının yuvalarına dönüştü. Toplamda 50 köpeğe yuva olacak kulübeler, Hendek Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlanarak hayvanların zorlu hava koşullarında korunaklı bir alana sahip olmaları sağlayacak.

'HAYVANLARA OLAN SORUMLULUĞUMUZU ÖN PLANDA TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Üretim hatlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar hayatın her detayında insan ve çevre odaklı bir yaklaşım vizyonuyla hareket ediyoruz" diyen Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) operatörlerinden İdari İşler departmanına, kadın çalışanların yaratıcı dokunuşlarından teknik ekibin titiz çalışmalarına kadar herkesin özveriyle projeye katkı sağladığını belirtti. Yıldırım, "Bu proje, yalnızca sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlamakla kalmadı; aynı zamanda çalışanlarımızın çevreye ve hayvanlara olan duyarlılığını da güçlendirdi. Kulübelerin inşasından boyanmasına kadar her aşamada yer alan tüm ekip üyelerimiz, sokak hayvanları için kalıcı bir iz bıraktı. Akcoat olarak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde daha da anlam kazanan projemiz ile doğaya ve hayvanlara olan sorumluluğumuzu her zaman ön planda tutmaya ve benzer sürdürülebilir projelerle daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AKCOAT'tan Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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