AKCOAT'tan Yenilenebilir Enerjiye Büyük Adım - Son Dakika
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AKCOAT'tan Yenilenebilir Enerjiye Büyük Adım

AKCOAT\'tan Yenilenebilir Enerjiye Büyük Adım

AKCOAT, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığını duyurarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Şirket, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevre dostu üretim süreçlerine bağlılığını vurguladı.

17.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:49
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AKCOAT, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıyarak, yenilenebilir enerji kullanımını belgeleyen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldığını duyurdu. Şirket, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığını bildirdi.

Emaye, seramik, cam, yapışmaz, dekoratif kaplamalar ve pigmentler gibi birçok ürün grubunda hizmet veren Akcoat, I-REC'i aldı. Sepaş Enerji ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde 2024 yılında, enerji tüketiminin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarının altını çizen Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

" Akkök Holding'in sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, her zaman çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerine olan bağlılığını Akcoat olarak bizler de iş stratejilerimizin merkezine koyuyoruz. I-REC sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığımızı ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımızı bir kez daha kanıtlamış bulunuyoruz. Enerji tüketimimizin yüzde 73'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olmamız, yalnızca çevresel etkimizi azaltma hedeflerimize ulaşmamızda değil, aynı zamanda sektördeki sürdürülebilirlik dönüşümüne de öncülük etmemizde kritik bir adım oldu. Gelecekte de bu yönde attığımız adımları artırarak sürdüreceğiz"

Yıldırım "Akcoat olarak, yenilenebilir enerji kullanımımızı artırarak, karbon ayak izimizi azaltmaya ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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