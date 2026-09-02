Akdeniz Başkan Vekili Beşikci, Karaduvar'da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret ederek taziye evi, muhtarlık ve kültür sanat evini gezdi. Beşikci, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, tüm mahallelerde doğrudan iletişim halinde olacaklarını söyledi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlarla bir araya geldi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret eden Beşikci, çok amaçlı taziye evi, muhtarlık ve kültür sanat evini gezdi.
Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikci, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçedeki mahallelerin tamamında vatandaşlarla doğrudan ileşim halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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