Akdeniz Belediyesi ekipleri Mersin'de su baskınlarına müdahale edip teyakkuza geçti - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi ekipleri Mersin'de su baskınlarına müdahale edip teyakkuza geçti

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Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Mersin'de yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına müdahale etti. Ekipler Çay Mahallesi'ndeki sokaklarda çalıştı, Kültür Mahallesi'ndeki iş yerinde su motoruyla tahliye yaptı ve mazgal açma çalışması yürütüp teyakkuz durumuna geçti.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına müdahale ederek tedbir aldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan su baskınlarına yönelik çalışma yaptı.

Çay Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda çalışma yürüten ekipler, Kültür Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ise su motoru yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirdi.

Tıkanan mazgalların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da teyakkuz durumuna geçti.

Kaynak: AA
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