Akdeniz Belediyesi hayvan barınağında yağışlara karşı dernekle iyileştirme yaptı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi hayvan barınağında yağışlara karşı dernekle iyileştirme yaptı

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Akdeniz Belediyesi, hayvan barınağında yağışlara karşı iyileştirme çalışması yaptı. Hayvan Haklarını Koruma ve İzleme Derneği işbirliğiyle yapılan çalışmaya belediye ekipleri ve dernek üyeleri katıldı; kalıcı iyileştirmeler için ihaleye çıkılması planlanıyor.

Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki hayvan barınağında yağışlara karşı önlem aldı ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Hayvan Haklarını Koruma ve İzleme Derneği işbirliğiyle hayvan barınağında çalışma yapıldı.

Tadilat, düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına belediye ekipleri, derneğin yöneticileri ve üyeleri ile veteriner personel katıldı.

Öte yandan, hayvan barınağında kalıcı iyileştirmelerin yapılması amacıyla gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü ve bu kapsamda ihaleye çıkılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesi hayvan barınağında yağışlara karşı dernekle iyileştirme yaptı - Son Dakika
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