Akdeniz Bölgesi'nde Yüksek Nem ve Sıcak Hava Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akdeniz Bölgesi'nde Yüksek Nem ve Sıcak Hava Etkili

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Mersin'de nem oranı yüzde 85'e çıktı ve kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Hatay'da dışarı çıkanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zor anlar yaşadı. Osmaniye'de ise hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü kentte cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

21.07.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Parklardaki ağaçlık alanlarda dinlenen vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Mersin'de nem oranı yüzde 85'e çıktı

Mersin'de yüzde 85'e varan nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bunaltıcı sıcakların devam ettiği kentte, bazı kişiler serinlemek için denize girdi.

Hatay

Hatay'da dışarı çıkanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 38 derece ve nem oranının ise yüzde 81 olarak ölçüldüğü merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yaptı, derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Nem oranının yüzde 88'e, sıcaklığın da 36 dereceye ulaştığı Arsuz ilçesinde de vatandaşlar, Karaağaç sahilinden denize girdi.

Osmaniye

Kent merkezinde hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, dinlenmek için gölgelik ve ağaçlık alanları tercih etti, bazı kişiler de Karaçay deresinde yüzdü.

Kaynak: AA

Akdeniz Bölgesi, Nem oranı, Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Bölgesi'nde Yüksek Nem ve Sıcak Hava Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’ndaki petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında kalan mühendisin cansız bedenine ulaşıldı. Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında kalan mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 17:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz Bölgesi'nde Yüksek Nem ve Sıcak Hava Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement