Akdeniz'de saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?