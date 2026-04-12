Akdeniz'de Balon Balığı Tehdidi Büyüyor: İstilacı Türler ve İklim Değişikliği

Küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı, denizlerde istilacı türlerin yayılımını hızlandırırken, Akdeniz kıyılarında balon balığına yönelik endişe büyüyor. Akdeniz'de 13 türü bulunan balon balığı, Süveyş Kanalı üzerinden yayılarak deniz ekosistemini, balıkçılığı ve insan sağlığını tehdit ediyor. Artan deniz suyu sıcaklıkları, istilacı türlerin uyum ve çoğalma kapasitesini artırıyor, özellikle Antalya kıyılarında sıcaklığın yüksek seyretmesi endişeleri güçlendiriyor.

Uzmanlar, balon balığının Akdeniz'deki en yıkıcı istilacı türlerden biri olduğuna dikkat çekiyor; son 20 yılda en az 171 kişi zehirlenirken, 27 kişi hayatını kaybetti. Balon balığı, TTX toksini taşıyor ve ölümcül olabiliyor. Ayrıca, küresel sıcaklık dengesindeki bozulma nedeniyle balon balığı giderek daha kuzeye, Ege'ye doğru yayılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, popülasyonu azaltmak için balon balığı avcılığına destek ödemesi yapıyor, ancak tüm önlemlere rağmen popülasyon artmaya devam ediyor. Bakanlık, balon balığının karaya çıkarılmasını yasaklayarak cezalar uyguluyor, ancak tehdit kalıcı bir ekolojik sorun olarak büyüyor.