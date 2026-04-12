Akdeniz'de Balon Balığı Tehdidi Büyüyor: İstilacı Türler ve İklim Değişikliği

12.04.2026 20:19
Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'de balon balığı istilası büyüyor. Uzmanlar, balon balığının deniz ekosistemine ve insan sağlığına tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, popülasyonu azaltmak için çeşitli önlemler alıyor ancak etkili olamıyor.

Küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı, denizlerde istilacı türlerin yayılımını hızlandırırken, Akdeniz kıyılarında balon balığına yönelik endişe büyüyor. Akdeniz'de 13 türü bulunan balon balığı, Süveyş Kanalı üzerinden yayılarak deniz ekosistemini, balıkçılığı ve insan sağlığını tehdit ediyor. Artan deniz suyu sıcaklıkları, istilacı türlerin uyum ve çoğalma kapasitesini artırıyor, özellikle Antalya kıyılarında sıcaklığın yüksek seyretmesi endişeleri güçlendiriyor.

Uzmanlar, balon balığının Akdeniz'deki en yıkıcı istilacı türlerden biri olduğuna dikkat çekiyor; son 20 yılda en az 171 kişi zehirlenirken, 27 kişi hayatını kaybetti. Balon balığı, TTX toksini taşıyor ve ölümcül olabiliyor. Ayrıca, küresel sıcaklık dengesindeki bozulma nedeniyle balon balığı giderek daha kuzeye, Ege'ye doğru yayılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, popülasyonu azaltmak için balon balığı avcılığına destek ödemesi yapıyor, ancak tüm önlemlere rağmen popülasyon artmaya devam ediyor. Bakanlık, balon balığının karaya çıkarılmasını yasaklayarak cezalar uyguluyor, ancak tehdit kalıcı bir ekolojik sorun olarak büyüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İklim Değişikliği, Balıkçılık, Denizcilik, Akdeniz, Güncel, Çevre, Son Dakika

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
