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Akdeniz'den balık yerine kamp sandalyesi ve lastik çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Gelecek İçin Denizlere Sahip Çık" etkinliği çerçevesinde deniz temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlikte, denizden çıkan araç lastiği ve kamp sandalyesi dikkat çekti.

İskenderun Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte balıkçı barınağı mevkiinde gerçekleştirildi. Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen temizlik dalışında çıkanlar şaşırttı. Denizden çoğunlukla çıkan araç lastikleri oldu.

Çevre etkinliğinin düzenlenmesine öncülük yapan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyesi Eray Boşnak, "Denizlerimizin korunması, binlerce deniz canlısının ölümünün engellenmesi ülkemiz ve Dünya için geri dönüşüme kazandırılacak atıklardan fayda sağlanması amacı ile dalışımızı gerçekleştirmekteyiz. Amacımız plastik ve ambalaj atıkların toplanmasının geleceğimiz için ne kadar faydalı olduğunu vurgulamaktır. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dakikada 1 milyon pet şişe kullanılıyor

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Tüm STK'larla birlikte kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla çevresel zararları en aza indirmek amacıyla atıklardan kaynaklanan sıkıntıları bertaraf etmek maksadıyla düzenlemiş olduğu çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda da bugün buraya destek veren Hatay Büyükşehir Belediyemize ve İskenderun Belediyemize, il emniyet müdürlüğümüze, Sahil güvenlik komutanlığımıza, itfaiye daire başkanlığımıza ve organizasyonu düzenleyen Eray kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma dalgıçları ve Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu dalgıçları tarafından balıkçı barınağında yapılan deniz tabanı temizleme çalışmalarında araç ve kamyon lastiği başta olmak üzere çok sayıda çöp çıkartıldı.