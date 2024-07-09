Akdeniz'in Yüzde 87'si Kirli Durumda - Son Dakika
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Akdeniz'in Yüzde 87'si Kirli Durumda

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayımlanan rapora göre, zehirli metaller, kimyasallar ve plastik atıklar nedeniyle Akdeniz'in yaklaşık yüzde 87'si kirli durumda. Raporda, Akdeniz'e metrekare başına 1,9 milyon plastik düştüğü ve bu miktarın bugüne kadar kaydedilen en yüksek mikroplastik oranı olduğu belirtildi. Ayrıca, hava kirliliği ve zehirli kimyasallar gibi etkenlerden kaynaklanan ölümlerin son 20 yılda yüzde 66 oranında artarak yılda 9 milyona ulaştığı ifade edildi. Rapor, Akdeniz'in yanı sıra Avrupa'daki denizlerin yüzde 75 ila 96'sında da kirlilik sorununun mevcut olduğunu ortaya koydu.

09.07.2024 15:47
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Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) raporuna göre zehirli metaller, kimyasallar ve plastik atıklar nedeniyle Akdeniz'in yaklaşık yüzde 87'si kirli durumda.

WWF, Uluslararası Akdeniz Günü'nde "Hasta Bir Çevrede Sağlık Olmaz" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, Akdeniz'de metrekare başına 1,9 milyon plastik düştüğünü ve bunun denizlerde bugüne kadar kaydedilen en yüksek mikroplastik oranı olduğuna dikkat çekildi.

Bölgedeki tatlı su kaynakları, hava ve toprağın da Akdeniz'deki kirlilikten etkilendiği vurgulanan raporda, son 20 yılda hava kirliliği ve zehirli kimyasallar gibi etkenlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 66 oranında artarak yılda 9 milyona ulaştığı kaydedildi.

Raporda zehirli metaller, kimyasallar ve plastik atıklar nedeniyle Akdeniz'deki kirlilik oranının yaklaşık yüzde 87 olduğu tespit edildi.

Raporda deniz, nehir ve göllerin, pestisitler, tarımsal besinler, ağır metaller ve arıtılmamış endüstriyel atıklar nedeniyle kirlendiği vurgulanarak "sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) ve polibromlu difenil eterler (PBD) gibi maddelerin çevrede birikerek önemli sağlık riskleri oluşturduğu aktarıldı.

İtalya'daki nehirlerin yüzde 13'ünün, göllerin yüzde 11'inin verilerin alınabildiği denizlerin büyük çoğunluğunun durumunun kötü olduğu ifade edilen raporda, Avrupa'daki denizlerin yüzde 75 ila 96'sında da kirlilik sorununun mevcut olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz'in Yüzde 87'si Kirli Durumda - Son Dakika

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