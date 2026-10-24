Akdeniz Kaymakamı Beşikci, iki mahalle ziyaretinde vatandaşların taleplerini dinledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci, programı kapsamında ilçeye bağlı Şevket Sümer ve Hal mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçedeki tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerinde çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade eden Beşikci, vatandaşların dile getirdiği talep ve önerileri en kısa sürede çözüme ulaştıracaklarını kaydetti.