Akdeniz Üniversitesi'nde Erken Çocukluk Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde, akademik yenilenmeyle 2025-2026 eğitim öğretim yılında "Erken Çocukluk Eğitimi" dersleri verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları Doç. Dr. Seda Eskidemir Meral ve Öğr. Gör. Dr. Muhsin Yörük tarafından öğrencilere erken çocukluk eğitimi verilecek.

Meral, yeni dönemdeki hedeflerini anlattı.

Yeni eğitimle çok boyutlu öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Meral, "Amacımız halihazırda güçlü olan eğitimsel yapısını daha da geliştirerek, çağdaş, kapsayıcı ve bilimsel temellere dayalı erken çocukluk eğitimi anlayışını kurum kültürüyle bütünleştirmektir. Çocukların yüksek yararını önceleyen, katılımcı, oyun temelli ve çok boyutlu bir öğrenme ortamı oluşturmak için ekip olarak kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Dr. Muhsin Yörük de yaptığı açıklamada çocuklara nitelikli eğitim ortamı sunmayı istediklerini bildirdi.

Çocukların gelişimini bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Yörük, şunları kaydetti:

"Erken çocukluk eğitimi, çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini bütün olarak ele alan çok yönlü bir alandır. Bu anlayışla eğitim programımızı çocukların ilgi, ihtiyaç ve potansiyellerine duyarlı bir yaklaşımla yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz. Akademik bilgimizi sahaya yansıtarak hem çocuklarımıza nitelikli bir eğitim ortamı sunmak hem de üniversitemizin bir uygulama alanı olarak bu kurumu daha işlevsel hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kreş Müdürü Mükerrem Fural ise çocukların gelişimini çok yönlü destekleyecek içerikler sunulmasını planladıklarını ve spor, İngilizce, drama, güzel sanatlar ve çocuklarla felsefe gibi alanlarda atölye ve etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.