Akdoğan benzin zammına tepki gösterdi, benzinin yılbaşında 115 lira olacağını öne sürdü - Son Dakika
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Akdoğan benzin zammına tepki gösterdi, benzinin yılbaşında 115 lira olacağını öne sürdü

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Akdoğan benzin zammına tepki gösterdi, benzinin yılbaşında 115 lira olacağını öne sürdü
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, otobüs kullandığı sırada çekilen videoda benzin fiyatlarına tepki gösterdi. Akdoğan, eşel mobil kapsamındaki vergi desteğinin artırılmasını isterken benzinin yılbaşında 115 lira olacağını öne sürdü.

(ANKARA)- YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, otobüs kullandığı sırada çekilen videoda benzin fiyatlarına tepki gösterdi. Akdoğan, "Eşel mobil denilen bu vergi desteği kalkmamalı. Aksine vergi desteği artmalı, benzine zam olmamalı. Vatandaşın deposu daha ucuza dolmalı, bu zamlar mutfağa hiç ulaşmamalı" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda benzin fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otobüs kullandığı videoda, akaryakıt zamlarının vatandaşın mutfak harcamalarına da yansıyacağını belirten Akdoğan, eşel mobil sistemi kapsamındaki vergi desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

Benzin fiyatının yılbaşında 115 liraya ulaşacağını öne süren Akdoğan, şunları söyledi:

"Benzin dün 81 liraydı. İktidar vergi desteğini kaldırdı. Alıştıra alıştıra vergiden her ay dört lira, dört lira benzine bindirecekler. Benzin bugün 85 lira. 15 Kasım'da benzin olacak 100 lira. Yılbaşında benzin 115 lira. İnşallah ben yanılırım.

Bu zamlar hemen mutfağa dolacak. Peki vatandaş bunun altından nasıl kalkacak?

Çözüm belli. Eşel mobil denilen bu vergi desteği kalkmamalı. Aksine vergi desteği artmalı, benzine zam olmamalı. Vatandaşın deposu daha ucuza dolmalı, bu zamlar mutfağa hiç ulaşmamalı. Bu yangın artırılmamalı. Benzin arttıkça her şey artar arkadaş."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliUmut AkdoğanYeni PartiPolitikaEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

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