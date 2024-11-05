Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu - Son Dakika
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Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu

Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu\'nda Eğitim İçin Koştu

Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu'nda toplanan bağışlarla eğitimde eşitliği destekledi.

05.11.2024 11:10
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 101'nci kuruluş yılı onuruna, Akfen Holding ve bağlı şirketleri ile iştiraklerinde görev yapan 101 Akfen Gönüllüsü, 46'ncı İstanbul Maratonu'na katılarak Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için bir araya gelip koştu.

Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu sonrasında Karaköy Novotel'de düzenlenen yardım toplama etkinliğinde, çeşitli projeleriyle, İyilik Peşinde Koş Platformu'nda TİKAV'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayıp Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri için 25 yıldan bu yana sürdürdüğü Bireysel Gelişim Programı için bağış topladılar.

Etkinlikte, Akfen Gönüllüleri arasında yer alıp bağış toplayan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, proje ile eğitimde eşit koşullara erişim imkanı bulamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşayıp Fırat Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencilerine kişisel gelişim alanında fırsat kapılarını aralamayı amaçladıklarını belirttiler.

KIRÇUVAL: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ KİTLELERE DUYURUYORUZ

İlk kez böyle geniş çaplı bir etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, "Bu organizasyon, hem TİKAV'ın 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için önemli bir farkındalık yarattı, hem de gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağladı. İlk kez böyle geniş çaplı bir etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Maratonu gibi anlamlı bir organizasyona katılarak, eğitimde fırsat eşitliğini destekleme hedefimizi daha geniş bir kitleye duyurma imkanı buluyoruz. Bu organizasyon, hem TİKAV'ın 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için önemli bir farkındalık yarattı, hem de gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşayan ve Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencilerimizin hayallerine ulaşabilmesi için atılan her adımın kıymetini biliyoruz. İlk kez böyle bir organizasyonda yer alarak, TİKAV'ın uzun yıllardır süregelen Bireysel Gelişim Programı'na dikkat çekmek, gençlerimize fırsat kapılarını aralamak adına önemli bir adım attık. Akfen Gönüllüleri'ne, eğitimi destekleyen adımlarıyla gençlerimize umut olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ÖZALP: EŞİT FIRSATLAR, EŞİT HAYALLER YARATIR

Akfen Gönüllüleri arasında yer alıp bağış toplayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise "Proje ile eğitimde eşit koşullara erişim imkanı bulamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşayan üniversite öğrencilerine fırsat kapılarını aralamayı amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle Akfen Gönüllüleri olarak İstanbul Maratonu'nda bir araya gelerek eğitimde farkındalık yaratmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda dayanışma, hoşgörü ve sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri. Akfen Holding olarak, Cumhuriyet'in 101'inci yılında 101 Akfen Gönüllüsü ile maratona katılarak adımlarımızı eğitimde fırsat eşitliği adına attık. Bizler bu maratonda, gençlerimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına katkı sağlayacak her bir adımı attık. Her bir adımımız, onların eğitimde eşit koşullara kavuşabilmesi için önemli bir fark yaratacak ve geleceğe daha umut dolu bakmalarını sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akfen Gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu - Son Dakika

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