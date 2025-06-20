Akgöl Bu Yıl Erken Kurudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akgöl Bu Yıl Erken Kurudu

20.06.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Akgöl'ü, az yağış nedeniyle mevsim normallerinden önce kurudu. Kuşlar için tehdit.

407 hektar alana sahip olan Akgöl, bu yıl erken kurudu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve 407 hektar alana sahip olan Akgöl, yağışların azlığı nedeniyle bu yıl erken kurudu.

Van'ın Özalp ilçesine sınırları içerisinde yer alan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan yağmur ve kar sularıyla beslenen, denizden yüksekliği 2 bin 343 metre olan, 407 hektar alana sahip Akgöl, bu yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle mevsim normallerinden çok daha erken kurudu. Van Gölü havzasında yer alan Akgöl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında flamingo, angıt, turna ve çeşitli ördek türleri gibi kuşların barınma ve üreme alanı olarak biliniyor. Ancak bu yıl kış ve ilkbahar aylarında beklenen düzeyde yağış alınamaması, göldeki su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla göl tamamen kururken, gölde yaşayan canlılar için de büyük bir tehdit oluştu. Bölge halkı ve doğa gönüllüleri, Akgöl'ün her geçen yıl daha erken kuruduğuna dikkat çekerek iklim değişikliği ve su yönetimi konusunda yetkililerin daha kapsamlı önlemler alması gerektiğini ifade etti. Özellikle tarım alanlarında bilinçsiz sulama ve yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımı, gölün kuruma sürecini hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

"Van Gölü havzası sulak alanı yönünde zengin"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini, bu sorunlar için de yaban hayvanlarının ürediği, konakladığı yerlerine giderek her hangi bir sorunların olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Van Gölü havzası sulak alanı yönünde zengin olduğunun altını çizen merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünde ülkemizin beşte birini oluşturuyor. Sulak alanların çok olması nedeniyle hem sucul, hem de karasal ekosistemin farklılığını gösteriyor. Van Gölü havzasındaki Özalp sınırları içerisinde bulunan Akgöl, genellikle bahar mevsiminde kuşların üreme yeri ve geçit olarak ta istasyon görevi yapıyor" dedi.

"Geçen yıl son 42 yılın en yağışlı bir bahar sezonunu geçirdik"

Geçen yıl son 42 yılın en yağışlı bir bahar sezonunu geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu nedenle Akgöl küçüldü ama kurumadan diğer mevsime geçiş yaptı. Bu yıl Temmuz ayına varmadan, Haziran ayının ortalarında kurudu. Kurumasına bağlı olarakta oradaki kuşlar sulak alanlara doğru göç etti. Bu ekosistemin devam etmesi için olması gereken sınırlar içerisinde devam ediyor. Bu bölgeye baharda gelen sular gelmeyince Akgöl kurur. Onun için bundan sonraki mevsimlerde suların ve derelerin daha kontrollü şekilde kullanılması gerekiyor. Değilse Akgöl bir daha canlanıp ekosisteme faydalı olmaz. Geçen yılı aradan çıkarsak, Akgöl her yıl Temmuz ayı sonlarında kuruyup ilk baharda da canlanıyordu. Kuraklık ve iklim şartlarından dolayı Akgöl bu sene daha erken kurudu" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Güncel, Tarım, Yaşam, Özalp, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akgöl Bu Yıl Erken Kurudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
23:03
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen arazide arama
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
22:19
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 07:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: Akgöl Bu Yıl Erken Kurudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.