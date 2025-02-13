Akgün KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akgün KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti

Akgün KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, KKTC temsilciliğini ziyaret ederek desteklerini belirtti.

13.02.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilciliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunmasının ardından KKTC Bakü Temsilciliğine ziyarette bulundu.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'le bir araya gelen Akgün, temsilciliğin faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin KKTC'yi kendi ülkelerinde kabul etmeye yönelik kritik adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KKTC'nin TDT içerisindeki gözlemci statüsündeki çabalarını hem desteklediklerini hem de önemli bulduklarını vurgulayan Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını umuyorum. TDT başta olmak üzere başka pek çok uluslararası kurumda birlikte görev yapalım. Bu, bizim için büyük onurdur."

Büyükelçi Turganer de Akgün'ü Bakü Büyükelçisi atanması nedeniyle kutladı ve başarılar diledi.

Akgün'ün devraldığı bayrağı daha da ileri taşıyacağına şüphe duymadığını vurgulayan Turganer, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a KKTC'ye verdikleri destekler için teşekkür etti.

Turganer, Akgün'ün güven mektubunu sunmasının akabinde KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret etmesinden büyük onur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Birol Akgün, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akgün KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
14:46 Sancaktepe Meclis Üyesi’nin kızı terörist çıktı ’’Hatıra’’ fotoğrafları bile var Sancaktepe Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! ''Hatıra'' fotoğrafları bile var
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Akgün KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.