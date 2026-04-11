Akhisar Belediye Başkanı Kayserili, Beyoba Mahallesi'nde Vatandaşlar ile Buluştu

(MANİSA)- Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Beyoba'da vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Ekrem Kayserili, Beyoba Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Ziyarete, Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve yönetimi ile birlikte belediye başkan yardımcıları da katıldı. Başkan Kayserili'yi, Beyoba Mahallesi'nde muhtar Melahat Önay ve vatandaşlar karşıladı. Ziyaretine esnaf temaslarıyla başlayan Kayserili, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ziyaretler kapsamında Dallı Tepe mevkiinde tamamlanan yol düzenleme çalışmalarını da yerinde incelendi.

"Adil hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüceğiz"

Kırsal mahallelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kayserili, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirlemenin yolu, sahada olmak ve vatandaşlarımızla birebir iletişim kurmaktan geçiyor. Beyoba Mahallemizde de hemşehrilerimiz ile biraraya gelerek onların taleplerini dinledik. Burada ekiplerimizce yakın zamanda tamamlanan yol çalışmalarını da inceleme fırsatı bulduk. Hiçbir mahallemizi ihmal etmeden, eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüceğiz" diye konuştu.

Muhtar Melahat Önay ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Kayserili'ye teşekkür etti.