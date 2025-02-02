Akhisar Belediyesi'nden Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nden Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Akhisar Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar, sokak hayvanları için kedi evleri yaparak hem eğlendi hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

02.02.2025 10:47  Güncelleme: 11:30
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(MANİSA)- Akhisar Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli geçirmesi için birçok etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında hayata geçirilen çocuk atölyesinde çocuklar, soğuk havalarda dışarıda kalan sokak hayvanları için kedi evleri yaptı.

Akhisar Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için bir dizi rtkinlik düzenledi. Macera parkuru, bisiklet sürme eğitimi, tiyatro gösterimleri, çocuk atölyesi ve farklı birçok oyuna katılan çocuklar, hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrendi.

Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocuk şenliğinin son etkinliği olan çocuk atölyesinde çocuklar, sokak hayvanları için kedi evleri üretti. Akhisar Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığı bu etkinlik, veliler ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Atölye boyunca çocuklar, belediye yetkilileri eşliğinde kedi evlerini boyayıp tasarlayarak el becerilerini geliştirdi ve keyifli vakit geçirdi.

Çocukların kişisel gelişimi için bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu şunları söyledi:

"Akhisar Belediyesi Çocuk Atölyesi'nde çocuklarımız hem eğlendi hem de soğuk havalarda sokakta kalan patili dostlarımız için sıcacık yuvalar yaptı. Çocuklarımız yarıyıl tatilini eğlence dolu geçirsin diye birçok etkinlik düzenledik. Yavrularımız hem enerjilerini attı hem de eğlenerek yeni şeyler öğrendi. Çocuk atölyemize katılan minikler aileleri ile birlikte ürettikleri kedi evlerini ilçemizin dört bir yanında belirledikleri yerlere yerleştirecekler. Bu evler soğuk havalarda ısınma sorunu yaşayan, araba kaputlarına giren kedilerimize sıcak birer yuva olacak. Emeği geçen katılan herkese teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklerimize düzenli olarak devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika

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