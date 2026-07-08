Akhisar Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 10 Gündem Maddesini Karara Bağladı

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında; tahsisler, imar planı değişiklikleri, gelir tarifesi düzenlemeleri, taşınmaz işlemleri ve çeşitli komisyon raporlarını içeren gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Akhisar Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısını, Başkan Ekrem Kayserili başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Meclis gündemi öncesinde bir konuşma yapan Başkan Kayserili, belediyenin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ve güncel konular hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasına, vefatının birinci yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Kayserili, Zeyrek'i rahmet ve özlemle andıklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve yönetimi hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararına da tepki gösteren Başkan Kayserili, kararı kabul etmediklerini, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde, demokratik iradeyle görev üstlenen İlksen Özalper ve yönetiminin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"ÖNEMLİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Göreve gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Kayserili, bu süreçte hayata geçirilen projeler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Kayserili, "Engelli Merkezimizi, belediye hizmet binası teras katı üstü kurs salonlarımızı, Leziz Akhisar Satış Ofisimizi ve Polis Noktamızı hizmete açtık. Merkez Çarşı Dükkan ve Otopark projemiz, Hürriyet Mahallesi Taziye Evi Projemiz, Ulucami Aile Sağlığı Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Sevim–Hasan Şahin Gençlik Kütüphanesi, Doğal Yaşam alanı genişletme projesi ve Yörük Çadırı projelerimizde çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Bunun yanında Hürriyet Mahallesi ve Atatürk mahallelerimize yeni kreşler, Kent Müzesi, El Emeği Pazarı, Yeni Şantiye alanı, Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı, Çağlak Kent Ormanı ve Pazar Pazarı yenileme çalışması gibi önemli projelerimiz üzerinde de çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

20 BİN 956 TON SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulaşım alanındaki yatırımlara da değinen Başkan Kayserili, sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Kayserili, "Kış sezonundan bu yana yağış olmayan her gün sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürdük. Göreve geldiğimiz bir yıllık süreçte merkez ve kırsal mahallelerimizde toplam 20 bin 956 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerimiz başta olmak üzere altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı ve asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

Okullar Bölgesi'nde yaklaşık bin 200 metrelik güzergahta asfalt çalışmaları öncesinde taş söküm işlemlerine başlandığını belirten Kayserili, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve Novada bölgesine ulaşımı sağlayan 192 Sokak'ta da kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

YANGINLARA KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Akhisar Köprülü Kavşağı projesi hakkında da bilgi veren Başkan Kayserili, ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, Akhisar Belediyesi olarak projeye ekipman desteği sağlayacaklarını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlamasını beklediklerini söyledi. Yaz mevsimiyle birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Başkan Kayserili, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Kayserili, sigara izmaritleri, ateş yakılması ve benzeri konularda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Devletin ilgili kurumları, Orman Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Kayserili, Akhisar Belediyesi'nin de arazözleri ve ekipleriyle ihtiyaç duyulan her noktada destek vermeye devam edeceğini söyledi.

DEFNE BEBEK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda SMA hastalığıyla mücadele eden Defne Atmaca bebek için sürdürülen yardım kampanyasına da değinen Başkan Kayserili, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. Bir çocuğun sağlığına kavuşmasına katkı sunmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kayserili, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek bağış gecesine destek çağrısı yaptı. Başkan Kayserili'nin konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.