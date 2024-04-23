Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk'ün umutlarının bugün çocuklara ilham olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı saygıyla anıdığını söyledi. Törenler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirildi. Başkan Dutlulu, başkanlık koltuğunu gençlere devretti ve geleceğin teminatı olan çocukların taleplerini dinledi.

23.04.2024 21:45  Güncelleme: 21:56
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(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "104 yıl önce Atatürk'ün yüreğinde taşıdığı umut, bugün çocuklarımıza ilham olmaya devam ediyor. Hakimiyetin millete verildiği bu günü çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve meclisin kuruluşunda yer alan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Akhisar'da da coşkuyla kutlandı.

Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte katıldığı program, çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterilerle devam etti. Ardından Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Akhisar Belediyesi tarafından Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet alanında düzenlenen halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, macera parkuru, oyun havuzu, halk oyunları gösterileri ve koşu yarışları gibi etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

"ATATÜRK'ÜN YÜREĞİNDE TAŞIDIĞI UMUT, ÇOCUKLARIMIZA İLHAM OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"104 yıl önce Atatürk'ün yüreğinde taşıdığı umut, bugün çocuklarımıza ilham olmaya devam ediyor. Geleceğe dair umutlarımızı yeşerten tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın 23 Nisan."

"GENÇLER BELEDİYE BAŞKANI OLDU"

Kutlamalar kapsamında gelenek bozulmadı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkanlık koltuğunu gençlere devretti. Akhisarlı Şehit Osman Alp'in kızı Serenay Alp ile otizmli özel birey Yakup Talha Çiftçi, 23 Nisan'da Akhisar Belediye Başkanı oldu.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Dutlulu, genç başkanların taleplerini dinledi, yaptığı çalışmaları anlattı. Her iki başkan da Akhisar'da daha çok çocuk oyun parkı yapılması talebinde bulundu.

"BU MAKAMLAR BİR GÜN GENÇLERİMİZİN OLACAK"

Başkan Dutlulu, ziyaretle ilgili, "Gelenek bozulmadı; her 23 Nisan'da olduğu gibi bu bayramda da belediye başkanlığı koltuğu geleceğimizin teminatı çocuklarımızın oldu. Akhisarlı Şehidimiz Osman Alp'in kızı Serenay Alp ile özel kardeşimiz Yakup Talha Çiftçi bugün Akhisar Belediye Başkanı oldu. Bu makamlar bir gün gençlerimizin olacak; o güne kadar, onlara daha güzel şehirler bırakmak için Ata'mızın izinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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