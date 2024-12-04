Akhisar'da Buhar Kazanı Patladı: 5 Yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 5 işçi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 2 işçi, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.