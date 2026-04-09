Akhisar Merkez Çarşı'da Yapımı Planlanan Dükkan ve Otopark Projesi İçin Protokol İmzalandı

09.04.2026 17:31  Güncelleme: 19:16
(MANİSA) - Akhisar Belediyesi ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Şeyhisa Mahallesi Merkez Çarşı bölgesinde bulunan kazı alanında hayata geçirilmesi planlanan dükkan ve otopark projesi için protokol imzalandı.

Şeyhisa Mahallesi Merkez Çarşı bölgesinde bulunan kazı alanında hayata geçirilmesi planlanan dükkan ve otopark projesi için Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan ve oda yönetimi katıldı.

Kayserili, proje alanının uzun yıllardır çözüm bekleyen bir nokta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanımız, Akhisar için kanayan bir yaraydı. Ticaret Odası Başkanımız Sami Karaoğlan ile birlikte bu proje için büyük gayret gösterdik. 2019 yılında göreve geldiğimizden bu yana burayı tamamlamak istiyorduk. Alanla ilgili Anıtlar Kurulu'ndan gerekli tüm izinler alındı ve restorasyon projesi başlatıldı."

"En kısa sürede açılışını yapmayı hedefliyoruz"

Altta bulunan tarihi eserlerin üzerini koruma amaçlı kapatacak, üzerine de mevcut projemizi inşa edeceğiz. Projemizde alt kısım dükkan, üst kısım ise otopark olarak planlandı. Buradan çıkan esnaf mağdur olmuştu, aynı zamanda çevredeki esnaf da bu durumdan olumsuz etkileniyordu. İnşallah çok kısa sürede projeyi tamamlayarak Merkez Çarşı'nın çehresini değiştireceğiz. Bölge daha canlı hale gelecek, daha fazla insanı çekecek. Aynı zamanda Tahir Ün Caddesi'ndeki otopark sorununu da bir nebze olsun rahatlatmış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Ticaret Oda'mız ile uyum içinde, yapıcı bir anlayışla çalışıyoruz. Projemiz tüm Akhisarlılara hayırlı olsun, en kısa sürede açılışını yapmayı hedefliyoruz."

"Esnaf arkadaşlarımızı da mağduriyetten kurtarıp Akhisar'a güzel bir eser bırakacağız"

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan ise uzun yıllardır projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün hayırlı bir iş için toplandık.2016 yılında ihalesi yapılan, 2018 yılında kazması vurulup tarihi eserin çıktığı, Merkez Çarşı'yı canlandırma projesi için 8 yıldır uğraşıyoruz. Her toplantıda her mecliste bu konu önümüze geliyordu. Çok şükür bu işin sonuna geldik. Bu vesileyle belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Akhisar için belediyemiz ile beraber Akhisar'a yakışır bir bina yapıp oradaki esnaf arkadaşlarımızı da mağduriyetten kurtarıp Akhisar'a güzel bir eser bırakacağız."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: ANKA

