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Akhisar'da Hırsızlık Yapan Firari Tutuklandı - Son Dakika
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Akhisar'da Hırsızlık Yapan Firari Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U., kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, 19 ayrı dosyadan toplamda 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek tutuklandı.

05.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:22
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin 'hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, M.U.'yu kaldığı metruk bir evde çaldığı eşyalarla yakaladı. Evde yapılan aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri, bisiklet ele geçirildi. 19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Akhisar\'da Hırsızlık Yapan Firari Tutuklandı
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Akhisar, JASAT, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'da Hırsızlık Yapan Firari Tutuklandı - Son Dakika
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