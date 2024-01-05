Akhisar\'da Hırsızlık Yapan Firari Tutuklandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin 'hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, M.U.'yu kaldığı metruk bir evde çaldığı eşyalarla yakaladı. Evde yapılan aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri, bisiklet ele geçirildi. 19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.