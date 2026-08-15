Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangını 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Ersan ERDOĞAN/MANiSA,
Kaynak: DHA
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