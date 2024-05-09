Akhisar\'da su arıtma cihazı satma bahanesiyle evden para çalan şüpheliler yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, su arıtma cihazı satma bahanesiyle girdikleri evden para çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarmaya başvuran bir kişi, su arıtma cihazı satışı bahanesiyle eve giren iki kişinin evdeki 22 bin lirayı çaldığını ihbar etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği S.Ş. (35) ve G.G'yi (37) yakaladı.