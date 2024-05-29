Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ile yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda ayrıca bir firari de yakalandı.

29.05.2024 19:44
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde, 2 bin 175 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 349 bin TL ile yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 5 ayrı evde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 13 gram metamfetamin, 2 bin 175 uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen 349 bin TL ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 firari de yakalandı.

Kaynak: DHA

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