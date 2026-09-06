Akhisar\'ın kurtuluş yıl dönümünde Ceza konser verdi, başkanlar sahneye çıkıp çiçek takdim etti

(MANİSA) - Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca devam eden programların sonunda rap sanatçısı Ceza, konser verdi.

Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kentte çok sayıda etkinlik düzenlendi. Gün boyunca gerçekleştirilen programların ardından sahne alan ünlü rap sanatçısı Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Ceza, sahnede sevilen eserlerini seslendirdi.Konser sırasında Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu sahneye çıkarak, sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti.

"KURTULUŞ COŞKUMUZU HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Konser programının ardından değerlendirmelerde bulunan Kayserili, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz Ceza konseriyle büyük bir coşku ve heyecan içinde kutladık. Ceza'nın muhteşem sahne performansı ve birbirinden güzel şarkılarıyla kurtuluş coşkumuzu hep birlikte doyasıya yaşadık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Akhisar'ımızın kurtuluşu için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu da Akhisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, Akhisarlılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını iletti.