Nilüfer Belediyesi'nin Düzenlediği "Şairin Şiir Evreni" Programının Son Konuğu Akif Kurtuluş Oldu

09.01.2026 13:18  Güncelleme: 14:23
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Şairin Şiir Evreni' söyleşisinde konuşan şair Akif Kurtuluş, edebiyatın toplumsal sorgulamalarla ve bireysel yüzleşmelerle ilgili olduğunu belirtti. Edebiyatın doğru cevaplar sunmadığını ve huzur arayanların işi olmadığını ifade etti.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Şairin Şiir Evreni" söyleşisine konuk olan şair ve yazar Akif Kurtuluş, "Edebiyatla ilişki kurmak istiyorsanız, kutsallarınızı kapının önüne bırakmaya hazır olmalısınız. Edebiyat huzur arayanların işi değildir" dedi.

Nilüfer Belediyesi, edebiyat dünyasının usta isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen "Şairin Şiir Evreni" söyleşi dizisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinin ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Akif Kurtuluş oldu. Şair Altay Öktem'in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Kurtuluş, şiir anlayışı ve edebiyatın toplumsal işlevi hakkında paylaşımlarda bulundu.

"Edebiyat doğru cevap vermenin peşinde değildir"

40 yılı aşan edebiyat yolculuğunda belirli bir poetika veya kılavuzla yola çıkmadığını belirten Akif Kurtuluş, şiirin hazır cevaplar sunmadığını ifade etti. Edebiyatın doğru cevap verme peşinde koşmadığını söyleyen Kurtuluş, "Ben hayatıma yeni sorular eklemek için şiir yazdım. Edebiyatla hiçbir şeye hazır cevap vermek istemedim. Edebiyat doğru cevap vermenin peşinde değildir. Eğer edebiyatla ilgili konuşuyorsak, elimizde bir doğru cevap şablonu yoktur" dedi.

"Edebiyat huzur arayanların işi değildir"

Edebiyatın, yazarın kendi kimlikleri ve çevresiyle hesaplaşması ile mümkün olabileceğine değinen yazar, bu sürecin sancılı olduğunu vurguladı. Toplumdaki hakim kimliklerin sorgulanması gerektiğinin altını çizen Kurtuluş, "Erkeğim, Türküm, Sünniyim. Bunların hepsi hakim kimlikler. Bu hakim kimliklerle yüzleşmeden edebiyat yapamazsınız. Kadın cinayetlerinin yaşandığı, eril dilin hakim olduğu bir ülkede, bu kimlik terbiyesiyle hesaplaşmadan, kendinizi yeniden tarif etmeden edebiyat yapılamayacağına inandım. Edebiyat etimolojik olarak 'edep'ten gelse de bu arayış beni 'edepsiz' kıldı. Çünkü bu yüzleşme, yerleşik ahlak ve terbiye anlayışının dışına çıkmayı gerektirir. Edebiyat huzur arayanların işi değildir. Kutsallarınızı kapının önünde bırakmaya hazır değilseniz, edebiyat hayatınızda olmasın" diye konuştu.

1970'li ve 80'li yılların şiir iklimindeki "biz" dili ile kendi şiirlerindeki "ben" vurgusu arasındaki farka da değinen Akif Kurtuluş, toplumsal meselelere duyarlı olmakla birlikte bireysel vicdanın önemine dikkat çekti. O dönemde toplumdaki yanlışları ve şiddeti görmezden gelemediğini belirten Kurtuluş, "Ben" demenin bencillik olmadığını, aksine kişinin kendiyle ve dünyayla boğuşması anlamına geldiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

