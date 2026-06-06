Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Başladı - Son Dakika
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Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Başladı

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Başladı
06.06.2026 13:09
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Konya'da düzenlenen turnuvaya 81 il ve KKTC'den öğrenciler katılıyor. Şampiyona 7 Haziran'da sona erecek.

Konya'da öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen turnuvanın finali, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya abluka, pentagon, motif, equilibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokul seviyesinde 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler katılıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın açılış hamlesiyle başlayan turnuvada öğrenciler, ilk turda rakiplerini yenmek için kıyasıya yarıştı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, TAZOF Başkanı Şaban Kurt ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Şampiyona 7 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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