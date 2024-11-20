Akıldan Kalbe: Aile Değerleri Vurgulanıyor - Son Dakika
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Akıldan Kalbe: Aile Değerleri Vurgulanıyor

Akıldan Kalbe: Aile Değerleri Vurgulanıyor

20 Aralık'ta vizyona girecek film, ailenin toplumdaki önemini ve anın değerini keşfedecek.

20.11.2024 16:18
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Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu filmin senaryosunu ise Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil kaleme aldı.

Oyuncu Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'in kadrosunda yer aldığı filmin fragman gösterimi, Kanyon AVM'de yapıldı.

"Filmin parmak bastığı yer, ailenin toplumun özü olmasıdır"

Alışık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalbin kendine has gerekçeleri olduğunu, aklın onu hiçbir zaman anlamadığını, akıl ve kalp arasındaki yolculuğun ise filmle gösterileceğini söyledi.

"Akıldan Kalbe"nin bir aile filmi olduğunu belirten Alışık, "Hayatta çok şeye sahip olmak değil de az şeye ihtiyaç duymak önemli. Film, biraz bunu ve ailenin önemini vurguluyor. Çünkü aile, insanın ana yurdudur. Her şeyi öğrendiği yıkılmaz bir kalesidir. Filmin parmak bastığı yer de ailenin, toplumun özü olmasıdır." dedi.

Alışık, filmde elindekinin kıymetini bilmediğin zaman ondan olabilmenin konu edildiğine işaret ederek, "Her şeye sahip olayım derken elindekinden de olur insan. Filmin verdiği meseleler, mesajlar bunlar. Çok derin işlenmiş dramatik bir öyküsü bu film." ifadelerini kullandı.

"Bu film bize, anın ve ailenin, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor"

Oyuncu Şenay Gürler de anın ve hayatlara giren insanların ne kadar değerli olduğunun fark edilmediğini dile getirerek, "Filmimiz de insan ilişkilerinde birbirimize saygı duymamız ve sahip çıkmamız gerektiğini, özellikle aile meselesinde de birbirimize sıkı sıkı bağlı olmamız gerektiğini vurguluyor. Aslında 'çok şey yaşanmış ama çok farklı yaşanabilirmiş' diye düşündüğümüz anlar mutlaka vardır. O yüzden de bu film bize, anın ve ailenin, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor." diye konuştu.

Filmde sürpriz bir karakteri canlandırdığından bahseden Gürler, "Rolüm, çok sevecen bir kadın. Bir anne ve çocuklarına, eşine düşkün. Aynı zamanda kendi başına da çok güçlü bir kadın. Ailesi için her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alabilecek bir kadın. Bizim toplumumuzda birçok kadının yaşadığı şeyleri aslında yaşayan bir kadın." dedi.

Oyuncu Hande Soral da filmdeki karakterinin ailenin büyük çocuğu olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Ailesi bir arada olsa da olmasa da o ailesine çok bağlı bir genç kadın. Kendisinin de küçük bir ailesi var. Ama onun için kendi anne babasının kardeşinin olduğu aile, daha çok kıymetli. Her şartta onlarla bir arada olmayı, onun hayalini bile yaşamayı tercih eden bir kadın. Kırgınlıkları var. Bunları yine kendi ailesiyle tamir etmeye çalışan bir kadın. Özer Hoca, yarattığı karakterlerin hepsinde aslında kim olduklarından çok, ne hissettiklerini anlatmış."

Oyuncu Batuhan Bayar ise evin küçük çocuğu "Rüzgar" rolünü üstlendiğini belirterek, çekim aşamasında kendi ailesinden yola çıkarak, oynadığı rolle ilgili empati kurmaya çalıştığını anlattı.

"Akıldan Kalbe" filmi, yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.

Kaynak: AA

Şenay Gürler, Kerem Alışık, Kültür Sanat, Hande Soral, Güncel, Aralık, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıldan Kalbe: Aile Değerleri Vurgulanıyor - Son Dakika

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