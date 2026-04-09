Akıllı Saatler ve Sensörlü Şeker Ölçerler: Sağlık Takibinde Avantajlar ve Riskler - Son Dakika
Akıllı Saatler ve Sensörlü Şeker Ölçerler: Sağlık Takibinde Avantajlar ve Riskler

09.04.2026 20:39
Kardiyoloji ve endokrinoloji uzmanları, akıllı saatlerin ve sensörlü şeker ölçerlerin kalp sağlığı ve insülin takibinde nasıl önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bu teknolojilerin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Akıllı saatler ve sensörlü şeker ölçerler, kalp sağlığı ve insülin takibinde önemli bir rol oynuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Palabıyık, yeni nesil akıllı saatlerin telefonlarla uyumlu tansiyon ölçümü yapabildiğini ancak bilekten ölçülen değerlerin doğruluğunda soru işaretleri olduğunu belirtti. Bu nedenle, tedavi kararları için yalnızca bu ölçümlere güvenmek yeterli değil ve verilerin doktor kontrolünde değerlendirilmesi gerekiyor.

Dr. Palabıyık, akıllı saatlerin yaygınlaşmasıyla nabız değişimlerini fark eden kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurularının arttığını ve bu durumun hastane başvuru profilinde değişikliğe yol açtığını vurguladı. Ayrıca, EKG cihazlarının ritim bozukluklarının belirlenmesinde önemli olduğunu, ancak sürekli takibin anksiyeteyi artırabileceğini ve gereksiz paniğe neden olabileceğini ekledi.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ela Temeloğlu ise sensörlü şeker ölçerlerin cilt altı sürekli glikoz monitörizasyonu sağladığını, günde 700-800 kez ölçüm yaparak hipoglisemi veya hiperglisemiyi hızlıca tespit ettiğini açıkladı. Bu sistemlerin özellikle çocuk hastalar, yalnız yaşayan yaşlılar ve hipoglisemi farkındalığı düşük kişilerde ciddi avantajlar sağladığını, ciddi sonuçların önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Son Dakika Güncel Akıllı Saatler ve Sensörlü Şeker Ölçerler: Sağlık Takibinde Avantajlar ve Riskler - Son Dakika

SON DAKİKA: Akıllı Saatler ve Sensörlü Şeker Ölçerler: Sağlık Takibinde Avantajlar ve Riskler - Son Dakika
