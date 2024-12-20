Akın'dan Soru Önergesi Şikayeti - Son Dakika
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Akın'dan Soru Önergesi Şikayeti

Akın\'dan Soru Önergesi Şikayeti

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, yanıt alamadıkları soru önergeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

20.12.2024 12:46
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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, soru önergelerine yasal süre içinde yanıt alamadıklarını savundu.

Akın, Meclis'teki basın toplantısında, bütçe görüşmelerinin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Eşitlikçi, adaletli, katılımcı bir bütçe olmadığını savunan Akın, bütçenin büyük bölümünün faize gittiğini ileri sürdü.

Milletvekillerinin soru önergeleriyle denetleme görevlerini yerine getirmeye çalıştığını aktaran Akın, içtüzük gereği bunlara 15 gün içinde yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sorularına zamanında yanıt alamadıklarını, bu nedenle denetleme görevlerini yerine getiremediklerini belirten Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönelik sorularının hiçbirine 15 gün içinde yanıt alamadıklarını, sonrasında gelen yanıtların ise özensiz ve konuyla alakalı olmadığını ileri sürdü.

Görevi çevreyi korumak olan bakanlığın "çevre katliamlarına göz yumduğunu" iddia eden Akın, yıl içinde erozyon, toprak kaybı, gıda güvencesinin azalması, ormansızlaştırma gibi birçok eko kırım olayının yaşandığını belirtti.

Akın, yeni yılda daha eşitlikçi ve demokratik bir hayatın yaşanması, Meclisin bu konuda daha aktif görevlerini yerine getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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