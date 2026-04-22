Akın Gürlek: "Gülistan Doku Soruşturması Devletimizin Tüm Kurumlarının Güçlü Eş Güdümüyle Titizlikle Sürdürülmektedir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'in Tunceli Valiliği'nde bugün düzenlenen soruşturma kapsamlı toplantıyı alıntılayarak yaptığı paylaşım şöyle:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı, 'Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."