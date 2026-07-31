Akıncılar'da Güneş Enerji Santrali Projesi
Akıncılar Belediyesi, elektrik tüketimi için güneş enerjisi santrali yapıyor. Başkan Sevinç, çevreye duyarlı bir belediye hedeflediklerini belirtti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye güneş enerji santrali (GES) yapacak.
Akıncılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen GES projesiyle belediyenin elektrik tüketiminin önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin geleceğine yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, "GES Projesi hem çevre hem de belediye bütçesine önemli kazanımlar sağlayacak. İlçemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Enerjisini üreten, kaynaklarını verimli kullanan ve çevreye duyarlı bir belediye olma hedefiyle 1 megavat gücündeki GES yapımına başladık. Bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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