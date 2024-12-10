Akıncılar\'da Sera Ziyareti

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Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede seracılık faaliyeti yapan çiftçileri ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Biricik ile seraları gezen Türkmen, çiftçilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Akıncılar'ın potansiyeli ve tarımsal verimliliği açısından Kelkit Vadisi'nin gözde ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Türkmen, yapılacak projeler, modern tarım yöntemleri uygulamalarıyla çiftçilerin üretimlerini ve kazançlarını artırabileceklerini ifade etti.

Türkmen, çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.