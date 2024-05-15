Akıncılar'da Yön Tabelalarının Yenilenmesi İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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Akıncılar'da Yön Tabelalarının Yenilenmesi İçin Çalışma Başlatıldı

Akıncılar\'da Yön Tabelalarının Yenilenmesi İçin Çalışma Başlatıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına erişimini kolaylaştıracak yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, eskiyen ve yıpranan yön levhalarının yenilenmeye başlandığını belirtti. Sevinç, resmi kurumlar, sosyal tesisler ve okulları gösteren yön tabelalarının eksikliklerinin giderilmesi için çalışmanın en kısa zamanda tamamlanacağını ve halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

15.05.2024 14:45
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eskiyen yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına erişimini kolaylaştıracak yön levhalarından eskiyen ve yıprananları yenilemeye başladıklarını söyledi.

Çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Resmi kurumlar başta olmak üzere sosyal tesisler ve okulları gösteren yön tabelalarında eksiklerimiz vardı. Bunların giderilmesi için çalışma başlatarak bütün bu alanlara yön tabelalarını yerleştirmeye başladık. En kısa zamanda eksiklikleri gidererek halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: AA

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