AKK Çevre ve İklim Meclisi, Kızılcahamam\'daki orman alanlarını 6 Kasım\'da ele alacak

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi, Çubuk Barajı'nın 90. yılı dolayısıyla 6 Kasım'da düzenleyeceği basın toplantısı ve panelde, Ankara'nın içme suyu havzalarını tehdit eden gelişmeleri ele alacak. Programda, Kızılcahamam'da orman vasfı dışına çıkarılan alanların su kaynaklarına olası etkileri değerlendirilecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi, 6 Kasım'da "Ankara'nın Suyu-Çubuk Barajı'nın 90. Yılı" başlıklı basın toplantısı ile "Ankara'nın İçme Suyu Havzaları ve Orman Vasıflı Alanları" konulu panel düzenleyecek.

Program öncesinde AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı ve AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, Meclis Genel Sekreteri Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, yürütme kurulu üyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

KIZILCAHAMAM'DAKİ ORMAN ALANLARI VE SU HAVZALARI ELE ALINACAK

Panelde, Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılan alanlar ile bu gelişmelerin Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajlarının su havzalarına olası etkileri değerlendirilecek. Ankara'daki orman ve mera alanlarının korunması ile içme suyu kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu riskler de gündeme getirilecek.

Programın moderatörlüğünü üstlenecek Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, basın toplantısının saat 13.30'da, panelin ise 14.00'te başlayacağını bildirdi. Panele ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Barosu ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan temsilciler ile Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneğinden Ahmet Demirtaş ve su uzmanı Hasan Akyar konuşmacı olarak katılacak.