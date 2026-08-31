Akkuş'ta Heyelan: 5 Büyükbaş Telef Oldu
Ordu'nun Akkuş ilçesinde sağanak sonrası heyelanda 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Ekipler kurtardı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde heyelanda ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş telef oldu.
Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
Halil Güney'e ait ahır, heyelanda toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu ahırdaki 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i ise telef oldu.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ahırı zarar gören Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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