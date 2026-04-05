Akkuyu NGS 2. Güç Ünitesinde Güvenlik Sistemi Montajı TAMAM!

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2. güç ünitesinde güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden birinin monte edildiğini bildirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2. güç ünitesinde, güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden biri monte edilmiştir. Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine ait reaktör binasında, pasif kor su basma sisteminin hidrolik tankların montajı tamamlandı. Söz konusu sistem, operatör müdahalesi olmadan ve hatta elektrik kesintisi durumunda işlevini yerine getiren güvenlik unsurları arasında yer alıyor. 77 ton ağırlığında olan pasif kor su basma sistemi hidrolik tankı 120 metreküplük bir hacme sahip."