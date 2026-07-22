Akkuyu Nükleer Santrali Eleştirisi - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Santrali Eleştirisi

22.07.2026 22:51
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CHP'li Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali düzenlemelerini Rusya'ya imtiyaz vermekle suçladı.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin düzenlemelerin Rusya'ya yeni imtiyazlar sağladığını savundu. Yavuzyılmaz, bugüne kadar sağlanan teşviklerin 9 milyar 819 milyon dolara ulaştığını öne sürerek, yeni düzenlemelerin Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolarlık ilave yük getireceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Kanun teklifinin 1'inci maddesi üzerine söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin düzenlemeleri eleştirerek şunları söyledi:

"AKP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkeşine imza attı. AKP'nin bugüne kadar Akkuyu'da Rusya'ya sağladığı teşviklerin, yaptığı indirimlerin dolar tutarı karşılığı 9 milyar 819 milyon dolar. İşte, belgesi burada; teşvik belgesi, vergi indirimi, yatırıma katkı oranı bu belgelerde hepsi belirtiliyor. AKP şimdi de Rusya'ya 2045 yılına kadar yeni imtiyazlar vermenin peşinde. Bu kanun teklifine göre Akkuyu'da damga vergisi kalkıyor; inşaat, malzeme, teçhizatta KDV istisnası geliyor."

"BU TEŞVİKLERİN TÜRKİYE'YE FATURASI NE OLACAK?"

Rusya az sermaye koysun diye, çok borçlanma yapsın diye yüzde 25'lik bir avantaj mekanizması kuruluyor. Peki, bu teşviklerin Türkiye'ye faturası ne olacak? Bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 5 milyar dolar. Yani Rusya 5 milyar dolar az para, az vergi ödesin diye vatandaşlarımızın sırtına bir ekstra 5 milyar dolar daha vergi yükü binecek. Sayın milletvekilleri, madem Rusya'ya bu devasa tutarlar teşvik olarak ödenecekti, o halde bu tutarlarla teşvik vermek yerine Akkuyu'ya ortak olunabilirdi, Akkuyu'nun yarıya yakınına Türkiye'ye sahip olabilirdi, Rusya'ya garanti edilen on beş yıllık elektrik alım tutarı düşürülebilirdi.

"ELİMDEKİ BELGELER,KOZMİK DERECEDE GİZLİ BELGELER"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ömrü, işletme süresi, uzatma süresi, söküm süresi dahil toplam yüz yıl, Türkiye'yi 2125 yılına kadar Rusya'ya göbeğinden bağımlı hale getiren berbat bir sözleşme. Bakın, elimdeki bu belgeler Akkuyu Nükleer AŞ'nin kozmik derecede gizli olan yeminli mali müşavir raporundaki belgeler. Bu belgelere göre Rusya'nın işletme ömrü boyunca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden elde etmeyi planladığı toplam gelir 478 milyar dolar yani vatandaşın cebinden çıkacak yıllık ortalama tutar 7 milyar dolar. Peki, bu santral ne kadar yerli, ne kadar milli? Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Yönetim Kurulundaki Rus üye sayısı 4, Fransız üye sayısı 1. Türk üye sayısı kaç? Sıfır. Türkiye'nin Akkuyu'daki ortaklık payı ne kadar? O da yüzde 0 yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yüzde 100'ü Rusya'ya ait. Peki, bu santral nerede, Moskova'da mı? Hayır, bu santral Türkiye'de, Mersin'de. Bu ticaretin adı, Türkiye'nin içindeki bir nükleer santralden yüz yıl boyunca ithalat yapmaktır.

"SİZİN BU YAPTIĞINIZ ÜLKEYİ SOYDURMAK"

AKP'nin Akkuyu'ya verdiği bu teşvikleri sözleşme imzalanmadan önce pazarlık etmek gerekmiyor muydu? Rusya'yla yapılan sözleşmenin şartları 2010 yılında belirlendi ve imzalandı, AKP ise sözleşmede olmayan bu teşvikleri 2012 yılından itibaren Rusya'ya vermeye başladı. Peki, ne karşılığında, ne karşılığında maç başladıktan sonra bu kurallar değiştiriliyor?  Eğer bu uygulama bir ihalede yapılmış olsaydı bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktı. Sizin bu yaptığınız nükleer santral yaptırmak değil ülkeyi soydurmaktır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu Nükleer Santrali Eleştirisi - Son Dakika

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