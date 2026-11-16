Aklama soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli Adalet Sarayı'na sevk edildi

Aklama soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli Adalet Sarayı'na sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü mal varlığı aklama soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı; bunlardan 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında 'örgüte üye olma', 'aklama' ve 'rüşvet' suçlamalarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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