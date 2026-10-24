Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün koruması serbest kaldı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün koruması serbest kaldı, 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması ile bir kişi, konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

SARIGÜL'ÜN KORUMASI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklanırken Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Mustafa Sarıgülİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün koruması serbest kaldı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei