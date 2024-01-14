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HATAY'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
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HATAY'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

14.01.2024 - 18:19,
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HATAY'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı. Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

HATAY\'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Kumlu, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
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