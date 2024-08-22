AKM, Ağustos Ayında Önemli Oyunlara Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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AKM, Ağustos Ayında Önemli Oyunlara Ev Sahipliği Yapacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ağustos ayının son haftasında önemli oyunlara ev sahipliği yapacak. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' oyunu, Türk Telekom Opera Salonu'nda 27 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak. Şener Şen ise 'Zengin Mutfağı' oyunuyla 28 Ağustos'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnede olacak. Victor Hugo'nun ölümsüz eseri 'Sefiller' ise Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 30-31 Ağustos'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

22.08.2024 14:16
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ağustos ayının son haftasında önemli oyunlara ev sahipliği yapacak.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Aydınlıkevler" oyunu, Türk Telekom Opera Salonu'nda 27 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlendiği oyunun başrollerini Salih Bademci ile Demet Akbağ paylaşıyor.

Ünlü sanatçı Şener Şen, "Zengin Mutfağı" oyunuyla 28 Ağustos'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnede olacak.

Vasıf Öngören'in yazdığı ve Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyun, Türkiye'nin en büyük işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 olaylarını, zengin bir ailenin mutfağı üzerinden anlatıyor. Şener Şen'in "Lütfü Usta" rolünü oynadığı eserde, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ile Kutay Sandıkçı da rol alıyor.

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri "Sefiller", Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 30-31 Ağustos'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

İpek Atagün Gezener"n yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, 18. yüzyıl Fransa'sından yola çıkarak insanın evrensel hikayesine uzanan derin bir anlatı sunuyor.

Oyunun kadrosunda Durukan Ordu, Mehmet Akay, Kadir Gezeger, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı Ağır, Anıl Adıgüzel, Sinem Lökbaş, Övgü Yılmaz, Ümit Atalay ve Yasemin Bilgin Görgün yer alıyor.

Kaynak: AA

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