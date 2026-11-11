AKM'de 4-12 yaş çocuklara 13-22 Kasım'da atölye ve sahne etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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AKM'de 4-12 yaş çocuklara 13-22 Kasım'da atölye ve sahne etkinlikleri düzenlenecek

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AKM\'de 4-12 yaş çocuklara 13-22 Kasım\'da atölye ve sahne etkinlikleri düzenlenecek
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AKM Çocuk Sanat Merkezi, 13-22 Kasım'da 4-12 yaş çocuklar için atölye ve sahne etkinlikleri hazırladı. Program kapsamında Charlie'nin Çikolata Fabrikası 17 Kasım'da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Küçük Prens operası ise 19 Kasım'da sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ara tatil döneminde çocuklara yönelik atölye ve sahne etkinlikleri düzenleyecek.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 13-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında 4-12 yaş grubundaki çocuklar, farklı sanat dallarını keşfedecekleri atölyelere katılabilecek.

Programda köpük baskı, hikaye anlatıcılığı ve kukla yapımı, piyano, yoga, modern dans, heykel, cam boncuk, müzik, Lego ve resim atölyelerinin yanı sıra ebeveyn-çocuk müzik ve ebru atölyeleri de yer alacak. Çocuklar ayrıca farklı dans, enstrüman ve ritim çalışmalarıyla sanatla iç içe vakit geçirecek.

Atölyelerin yanı sıra çocuklara yönelik sahne etkinlikleri de düzenlenecek. Roald Dahl'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", 17 Kasım'da AKM Çok Amaçlı Salon'da 13.00 ve 15.00 seanslarında sahnelenecek.

Dünyaca ünlü çikolatacı Bay Wonka'nın fabrikasında düzenlediği yarışmayı konu alan oyun, Charlie ve diğer çocukların maceralarını sahneye taşıyacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek çocuk operası "Küçük Prens" ise 19 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Ahmet Sait Karabulut'un bestelediği, Şahan Gürkan'ın sahneye koyduğu eser, 13.00 ve 16.00 seanslarında sahnelenecek.

Antoine de Saint-Exupery'nin sevilen eserinden uyarlanan opera, dostluk, sevgi, sadakat ve sorumluluk temalarını çocuklara müzik eşliğinde aktaracak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerin ayrıntılarına ve biletlerine "akmistanbul.gov.tr/tr/cocuk-sanat-merkezi" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AKM'de 4-12 yaş çocuklara 13-22 Kasım'da atölye ve sahne etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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